قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة مصر بدور الـ32.. ماذا قدم منتخب أستراليا في تاريخ كأس العالم؟
إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج
الحكومة تناقش إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة المصرية بالخارج
أبو العينين: قانون الضرائب تعرّض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا وآن الأوان لطرح قانون جديد بفكر استثماري يواكب العصر
أبو العينين: الرؤية المالية للدولة انتقلت من “فكر الجباية" إلى استراتيجية تنمية الإيرادات عبر ناتج الاستثمارات الجديدة
أبو العينين: أقترح سن قوانين تحفيزية تشجع الشركات على إعادة ضخ الأرباح واستثمارها مجددًا في مشروعات قومية وإنتاجية
وفاة ابن الفنانة السورية نورا رحال
هشام نصر: جلسة مع جون إدوارد تحسم موقف معتمد جمال
محمد أبو العينين يطالب بقانون استثمار جديد جاذب للشركات العالمية لمواكبة رؤية مصر 2030
خلال توجهه لمهمة رسمية.. مصرع رئيس مدينة طابا إثر انقلاب سيارته وحالة حداد في المدينة| القصة الكاملة
محمد عبد اللطيف: مصر تشهد تحولًا شاملًا في مجال التعليم الفني
ليفيت: ويتكوف وكوشنر يتوجهان للدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

استغلي موسم المشمش.. طريقة عمل ألذ حلوى صيفية

حلوي المشمش
حلوي المشمش
ريهام قدري

يعد المشمش من أشهر فواكه الصيف، ويتميز بمذاقه الحلو المائل للحموضة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتحضير العديد من الحلويات المنزلية. وإذا كنتِ تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة، فإليك طريقة عمل حلوى المشمش بمكونات بسيطة ومذاق منعش يناسب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل حلوى المشمش

المكونات

  • 500 جرام مشمش طازج منزوع النوى
  • نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)
  • كوب دقيق
  • نصف كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات
  • نصف كوب شوفان
  • ملعقة صغيرة فانيليا
  • ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)
  • رشة ملح
  • ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

  1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  2. قطعي المشمش إلى أنصاف أو شرائح، ثم اخلطيه مع السكر وعصير الليمون والفانيليا، وضعيه في صينية فرن مدهونة بقليل من الزبدة.
  3. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع الشوفان والقرفة ورشة الملح.
  4. أضيفي الزبدة الباردة وافركيها مع الخليط حتى تحصلي على قوام يشبه فتات الخبز.
  5. وزعي خليط الدقيق فوق المشمش بالتساوي دون ضغطه.
  6. أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة، حتى يصبح السطح ذهبي اللون ويغلي المشمش من الأسفل.
  7. اتركي الحلوى تبرد قليلًا قبل التقديم.

طريقة التقديم

قدمي حلوى المشمش دافئة أو باردة، ويمكن تزيينها بملعقة من الآيس كريم بالفانيليا أو الكريمة المخفوقة، مع كوب من الشاي أو القهوة للحصول على مذاق مميز.

نصائح لنجاح الوصفة

  • اختاري حبات مشمش ناضجة للحصول على نكهة غنية.
  • يمكن إضافة اللوز أو الجوز المجروش إلى الطبقة العلوية لمزيد من القرمشة.
  • إذا كان المشمش شديد الحموضة، زيدي كمية السكر قليلًا حسب الرغبة.
المشمش حلوي المشمش مشمش موسم المشمش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أئمة بنجلادش

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أئمة بنجلادش لدعم التعاون العلمي والإفتائي

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو

البحوث الإسلامية يعقد الصالون الثقافي الشهري

مجمع البحوث الإسلامية يعقد الصالون الثقافي الشهري .. غدا الثلاثاء

بالصور

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد