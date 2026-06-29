استغلي موسم المشمش.. طريقة عمل ألذ حلوى صيفية

يعد المشمش من أشهر فواكه الصيف، ويتميز بمذاقه الحلو المائل للحموضة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتحضير العديد من الحلويات المنزلية. وإذا كنتِ تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة، فإليك طريقة عمل حلوى المشمش بمكونات بسيطة ومذاق منعش يناسب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل حلوى المشمش

المكونات

500 جرام مشمش طازج منزوع النوى

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)

كوب دقيق

نصف كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات

نصف كوب شوفان

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

رشة ملح

ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. قطعي المشمش إلى أنصاف أو شرائح، ثم اخلطيه مع السكر وعصير الليمون والفانيليا، وضعيه في صينية فرن مدهونة بقليل من الزبدة. في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع الشوفان والقرفة ورشة الملح. أضيفي الزبدة الباردة وافركيها مع الخليط حتى تحصلي على قوام يشبه فتات الخبز. وزعي خليط الدقيق فوق المشمش بالتساوي دون ضغطه. أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة، حتى يصبح السطح ذهبي اللون ويغلي المشمش من الأسفل. اتركي الحلوى تبرد قليلًا قبل التقديم.

طريقة التقديم

قدمي حلوى المشمش دافئة أو باردة، ويمكن تزيينها بملعقة من الآيس كريم بالفانيليا أو الكريمة المخفوقة، مع كوب من الشاي أو القهوة للحصول على مذاق مميز.

نصائح لنجاح الوصفة