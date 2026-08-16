لاستغلال ثروات أبوزنيمة.. وزير الصناعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مشروعات «سيناء للمنجنيز»

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مشروعات شركة سيناء للمنجنيز بمدينة أبو زنيمة، لمتابعة خطط التطوير والتوسع في الإنتاج، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية التي تتمتع بها المحافظة.

جاءت الجولة بحضور نائب محافظ جنوب سيناء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، وعدد من قيادات الشركة.

واستهل الوزير والمحافظ الزيارة بعرض تقديمي تناول أنشطة الشركة ومشروعاتها الاستثمارية وخططها المستقبلية للتطوير وزيادة الإنتاج، أعقبه تفقد عدد من مواقع ومصانع الإنتاج، لمتابعة سير العمل والوقوف على مراحل تنفيذ المشروعات الجديدة.

وشملت الجولة افتتاح منظومة فصل الغبار والأتربة عن المدخل وتنقية الغازات، وتفقد مصنع إنتاج السبائك، إلى جانب متابعة الأعمال الجارية بموقع مصنع فصل الحديد عن المنجنيز وإنتاج خام عالي المنجنيز، فضلًا عن تفقد أحواش تشوين السبائك وماكينة التلبيد.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال أهمية دعم وتطوير شركة سيناء للمنجنيز، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وثرواتها التعدينية، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة الطبيعية، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات الشركة يمثل خطوة مهمة لفتح المزيد من فرص العمل أمام أبناء جنوب سيناء، وتوفير وظائف جديدة للشباب.

وشدد المحافظ على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الصناعة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة سيناء للمنجنيز، لدعم خطط التوسع والاستثمار، وتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الصناعية والتعدينية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء.

ووجّه محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على اهتمامه ومتابعته لخطط تطوير شركة سيناء للمنجنيز، مؤكدًا تقديره لجهود قيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة سيناء للمنجنيز في تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة منظومة الإنتاج.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستواصل تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازم لتذليل أي معوقات أمام المشروعات الصناعية والتعدينية، بما يعظم الاستفادة من موارد جنوب سيناء، ويدعم الاقتصاد المحلي، ويحوّل الثروات التعدينية إلى قيمة وفرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.