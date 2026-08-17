قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 7 سيدات تشاجرن بسبب تقسيمة غنيمة التسول بقنا
وزير العدل: افتتاح 11 فرعا للتوثيق المتميز والدفع بعدد إضافي من السيارات المتنقلة
بيسرقوا بعض .. اتهامات جديدة تهز أوساط الإخوان الهاربين في تركيا
التليفزيون السوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف تل الأحمر بريف القنيطرة
أرغب في عمل توكيل.. وزير العدل: افتتاح فرعين جديدين للتوثيق عن بُعد في سوهاج والمنيا
مسؤول صيني: 11.800 مليار دولار قيمة التجارة مع مصر في النصف الأول من عام 2026
وزير العدل: تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة
المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش
وزير العدل: إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيا
ترامب: هدفنا الأول منع إيران من امتلاك السلاح النووي بأي طريقة
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات البدرشين ويوجه بسرعة تشغيل محطة صرف زاوية دهشور
فرصة للشراء والتخزين.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من المعمل إلى المزارع.. خطة جديدة لتطوير الثروة السمكية ودعم الأمن الغذائي

البحوث الزراعية
البحوث الزراعية
شيماء مجدي

تفقد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، سير البرامج البحثية والارشادية والإنتاجية المختلفة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ،وذلك  بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز دور البحث العلمي في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

رافق رئيس المركز خلال الزيارة، الدكتور محمد إبراهيم سلامة، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، الدكتور أحمد نصر الله المدير القطري للمركز الدولي للأسماك، فضلا عن وكلاء المعمل.

وتم الاطلاع على الأنشطة التي تقوم بها الأقسام البحثية المختلفة والمشروعات والأنشطة البحثية والتطبيقية الجارية، كما تم عقد لقاء بالباحثين والعاملين للاستماع بصورة مباشرة إلى مقترحات وأفكار الباحثين.

وأكد رئيس مركز البحوث على ضرورة إعداد خطة استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة البرامج البحثية والإنتاجية بالمعمل، على أن يتم تقسيم هذه الخطة على عدة مراحل تنفيذية، بحيث يتم العمل في كل مرحلة على مجموعة محددة من المحاور والأهداف، والاستفادة من المقترحات التي طُرحت خلال اللقاء مع أعضاء الهيئة البحثية إلى جانب محاور التطوير الأخرى.

ناقش اللقاء، إمكانية إنشاء المعمل المرجعي لأمراض الأسماك، على أن يتم إنشاء وحدات تابعة له في المحافظات التي تتميز بانتشار نشاط الاستزراع السمكي، فضلا عن إنشاء وحدة تابعة بمنطقة البوصيلي بأدكو بمحافظة البحيرة، بما يدعم التوسع الجغرافي للأنشطة البحثية والتطبيقية وخدمة مناطق الإنتاج السمكي في مختلف محافظات الجمهورية.

وبحث الاجتماع أهمية الاستفادة من اختيار المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية كأحد المعامل المتميزة للاتحاد الأفريقي بالإضافة الى اختياره كأحد المعامل المعتمدة لمنظمة الصحة الحيوانية في مجال صحة الأسماك ورعايتها، والمساهمة في بناء القدرات للأشقاء من الدول الأفريقية من خلال البرامج التدريبية والارشادية المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المشروعات البحثية من خلال تقديم المقترحات للتعاون مع الدول المتميزة والمتقدمة في الثروة السمكية لتطبيق أفضل الممارسات المزرعية.

واستعرض اللقاء البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها لتدريب المزارعين والمتخصصين والمهتمين من القطاع الخاص ولطلبة الجامعات والمعاهد البحثية.

في سياق متصل تفقد رئيس مركز البحوث الزراعية المركز الدولي للأسماك، وذلك للاطلاع على برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي التي يتم تنفيذها، كما تم المرور على الأحواض البحثية والنماذج التطبيقية للأحواض السمكية والتي يتم استغلال المياه بها فى ري بعض محاصيل الخضر ضمن نظام متكامل، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاستفادة المباشرة من الأسمدة العضوية التي تنتجها الأسماك في المياه، كما تم عرض البرامج التدريبية التي يقوم المركز الدولي للأسماك على تقديمها للمصريين والأشقاء من الدول العربية والأفريقية والمشروعات البحثية التي يتم تنفيذها مع الجهات المانحة وبالتعاون مع المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية والمؤسسات البحثية المحلية والدولية.

الثروة السمكية الأسماك السمك البحوث الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يتفق مع إيه إس بورت الجيبوتي على إقامة مباراتي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة

بيراميدز

4 صفقات ومدرب جديد.. بيراميدز ينهى استعداداته للموسم الجديد

حمزة عبد الكريم

إشادة كتالونية بالمهاجم المصري.. برشلونة يحتفي بتألق حمزة عبد الكريم

بالصور

الكرفس يعالج أمراضا عديدة منها "الصدفية والسرطان"

الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"

فرصة للشراء والتخزين.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

بقوام ممشوق.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد