من المعمل إلى المزارع.. خطة جديدة لتطوير الثروة السمكية ودعم الأمن الغذائي

تفقد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، سير البرامج البحثية والارشادية والإنتاجية المختلفة بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ،وذلك بتوجيهات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز دور البحث العلمي في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

رافق رئيس المركز خلال الزيارة، الدكتور محمد إبراهيم سلامة، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، الدكتور أحمد نصر الله المدير القطري للمركز الدولي للأسماك، فضلا عن وكلاء المعمل.

وتم الاطلاع على الأنشطة التي تقوم بها الأقسام البحثية المختلفة والمشروعات والأنشطة البحثية والتطبيقية الجارية، كما تم عقد لقاء بالباحثين والعاملين للاستماع بصورة مباشرة إلى مقترحات وأفكار الباحثين.

وأكد رئيس مركز البحوث على ضرورة إعداد خطة استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة البرامج البحثية والإنتاجية بالمعمل، على أن يتم تقسيم هذه الخطة على عدة مراحل تنفيذية، بحيث يتم العمل في كل مرحلة على مجموعة محددة من المحاور والأهداف، والاستفادة من المقترحات التي طُرحت خلال اللقاء مع أعضاء الهيئة البحثية إلى جانب محاور التطوير الأخرى.

ناقش اللقاء، إمكانية إنشاء المعمل المرجعي لأمراض الأسماك، على أن يتم إنشاء وحدات تابعة له في المحافظات التي تتميز بانتشار نشاط الاستزراع السمكي، فضلا عن إنشاء وحدة تابعة بمنطقة البوصيلي بأدكو بمحافظة البحيرة، بما يدعم التوسع الجغرافي للأنشطة البحثية والتطبيقية وخدمة مناطق الإنتاج السمكي في مختلف محافظات الجمهورية.

وبحث الاجتماع أهمية الاستفادة من اختيار المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية كأحد المعامل المتميزة للاتحاد الأفريقي بالإضافة الى اختياره كأحد المعامل المعتمدة لمنظمة الصحة الحيوانية في مجال صحة الأسماك ورعايتها، والمساهمة في بناء القدرات للأشقاء من الدول الأفريقية من خلال البرامج التدريبية والارشادية المتخصصة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المشروعات البحثية من خلال تقديم المقترحات للتعاون مع الدول المتميزة والمتقدمة في الثروة السمكية لتطبيق أفضل الممارسات المزرعية.

واستعرض اللقاء البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها لتدريب المزارعين والمتخصصين والمهتمين من القطاع الخاص ولطلبة الجامعات والمعاهد البحثية.

في سياق متصل تفقد رئيس مركز البحوث الزراعية المركز الدولي للأسماك، وذلك للاطلاع على برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي التي يتم تنفيذها، كما تم المرور على الأحواض البحثية والنماذج التطبيقية للأحواض السمكية والتي يتم استغلال المياه بها فى ري بعض محاصيل الخضر ضمن نظام متكامل، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والاستفادة المباشرة من الأسمدة العضوية التي تنتجها الأسماك في المياه، كما تم عرض البرامج التدريبية التي يقوم المركز الدولي للأسماك على تقديمها للمصريين والأشقاء من الدول العربية والأفريقية والمشروعات البحثية التي يتم تنفيذها مع الجهات المانحة وبالتعاون مع المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية والمؤسسات البحثية المحلية والدولية.