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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين

أسعار الريال السعودى في مصر
أسعار الريال السعودى في مصر
علياء فوزى

تباين سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات  البنوك العاملة في مصر.

استقر متوسط سعر الصرف الريال السعودي عند 13.36 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع،بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري ومركز دعم واتخاذ القرار.

 بينما بلغ متوسط سعر العملة السعودية في مصر نحو  13.33 جنيه.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الريال السعودي اليوم الِإثنين: 
 

أعلى أسعار شراء الريال السعودي في البنوك 

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) أعلى سعر لشراء الريال بين البنوك العاملة عند مستوى 13.38 جنيه مقابل 13.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي سعر شراء بنحو 13.37 جنيه و13.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك نكست لنحو 13.37 جنيه سعر الشراء و 13.41 جنيه سعر البيع.

أسعار الريال السعودي اليوم
بنك بيت التمويل الكويتي والمصرف العربي الدولي: سجلا 13.36 و13.35 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 13.35 جنيه وسعر البيع 13.39 جنيه.

وسجل سعر الريال في بنك مصر:سعر الشراء 13.33 جنيه مقابل 13.39 جنيه للبيع.


البنك الأهلي المصري: جاء سعر الشراء عند 13.32 جنيه، وسعر البيع 13.38 جنيه.


بنك الإسكندرية: سجل 13.31 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.


البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الشراء 13.25 جنيه مقابل 13.39 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي الريال السعودي مصرف أبوظبي الإسلامي بنك مصر البنك الأهلي

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