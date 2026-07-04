بإطلالة على الموضة.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في إيطاليا

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في إيطاليا.

إطلالة زوجة ماجد المصري في إيطاليا

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام مكشوفة ونسقت معه بنطلون چينز فاتح اللون.

انتعلت زوجة ماجد المصري حذاء ذا كعب عالي باللون البينك مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون وتزينت بيعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد للمصري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.