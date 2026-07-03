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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها بفستان أسود أنيق.. شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم
هاجر هانئ

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

إطلالة نانسي عجرم

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة راقية كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نانسي عجرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

نانسي عجرم إطلالة نانسي عجرم صور نانسي عجرم

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