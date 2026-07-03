رشاقة ملفتة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالتها في الساحل

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

إطلالة إلهام شاهين



تألقت إلهام شاهين على البحر بإطلالة كشفت عن رشاقتها الملفتة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام طويلة واتسم بأنه جمع بين اللون الأحمر والأبيض والأسود أيضا.

انتعلت إلهام شاهين حذاء صيفي مسطح باللون الأحمر،ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية غير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج الغير مبالغ فيها.