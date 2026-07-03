بدون تكييف.. 9 حيل ذكية تحافظ على برودة منزلك في موجة الحر

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة للحفاظ على برودة المنزل، خاصة في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء أو عدم توافر أجهزة التكييف في بعض المنازل.

ويمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تساعد في خفض درجة حرارة المنزل وجعل الأجواء أكثر راحة دون الحاجة إلى تشغيل المكيف لساعات طويلة.

كيف تحافظ على برودة منزلك دون تكييف؟

أغلق النوافذ والستائر نهارًا

تعد أشعة الشمس المباشرة من أبرز أسباب ارتفاع حرارة المنزل، لذا يفضل إغلاق الستائر السميكة أو العازلة للحرارة خلال ساعات الذروة، خاصة للنوافذ التي تتعرض للشمس مباشرة.

افتح النوافذ ليلًا

عند انخفاض درجات الحرارة مساءً، افتح النوافذ للسماح بدخول الهواء البارد وتجديد هواء المنزل، مع خلق تيار هوائي بين النوافذ المتقابلة إن أمكن.

استخدم المراوح بذكاء

يمكن وضع وعاء من الثلج أو زجاجات مياه مجمدة أمام المروحة للحصول على هواء أكثر برودة، وهي حيلة بسيطة تساعد على تحسين الإحساس بالانتعاش.

قلل استخدام الأجهزة الكهربائية

الأفران، والمكاوي، وبعض الأجهزة المنزلية تصدر حرارة إضافية، لذلك يفضل استخدامها في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس لتجنب رفع حرارة المنزل.

استبدل الإضاءة التقليدية

المصابيح الموفرة للطاقة أو مصابيح LED تنتج حرارة أقل من المصابيح التقليدية، مما يساعد على الحفاظ على برودة المكان.

استخدم المفروشات القطنية

يفضل استبدال الأغطية الثقيلة والمفروشات الشتوية بأقمشة قطنية خفيفة، لأنها تسمح بمرور الهواء وتمنح شعورًا أكبر بالراحة.

أطفئ الأجهزة غير المستخدمة

حتى في وضع الاستعداد، تواصل بعض الأجهزة إصدار حرارة، لذا يفضل فصلها عند عدم الحاجة إليها لتقليل الحرارة واستهلاك الكهرباء.

النباتات المنزلية

تساعد بعض النباتات الداخلية على تحسين جودة الهواء وتمنح إحساسًا بالانتعاش، كما تضفي لمسة جمالية على المنزل.

احرص على شرب المياه

ورغم أن هذه الخطوة لا تبرد المنزل، فإن الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من المياه يساعد على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والشعور بالراحة داخل المنزل.