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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوية؟

الذرة المشوي
الذرة المشوي
ريهام قدري

الذرة المشوية من الحبوب الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، إذ تحتوي على الألياف والكربوهيدرات المعقدة، إلى جانب فيتامينات مثل فيتامين C وبعض فيتامينات B، ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.

تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول

تحتوي الذرة المشوية على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على إبطاء عملية الهضم، ما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

تدعم صحة الجهاز الهضمي

تلعب الألياف دورًا مهمًا في تحسين حركة الأمعاء، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي والحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تمد الجسم بالطاقة

الذرة مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، التي تمنح الجسم طاقة تدريجية ومستدامة، لذلك يمكن أن تكون خيارًا مناسبًا قبل ممارسة الأنشطة اليومية أو الرياضية.

تساهم في حماية القلب

تحتوي الذرة على مضادات أكسدة ومركبات نباتية قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، كما أن الألياف قد تساهم في دعم مستويات الكوليسترول الصحية، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة القلب عند اتباع نظام غذائي متوازن.

تدعم صحة العين

تحتوي الذرة على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران يرتبطان بدعم صحة العين والمساعدة في حماية الشبكية مع التقدم في العمر.

توفر فيتامينات ومعادن مهمة

تمد الذرة الجسم بعدد من العناصر الغذائية الضرورية، مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، وهي معادن تساهم في دعم صحة العضلات والأعصاب والعظام.

رغم فوائدها، فإن الإفراط في تناول الذرة قد يزيد من السعرات الحرارية والكربوهيدرات المستهلكة، خاصة إذا أضيفت إليها كميات كبيرة من الزبدة أو الصلصات. 

كما ينصح مرضى السكري بتناولها باعتدال وضمن الحصة المناسبة التي يحددها الطبيب أو أخصائي التغذية، مع مراعاة إجمالي الكربوهيدرات في الوجبة.

الذرة المشوية ذرة مشوي فوائد الذرة المشوية الذرة

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