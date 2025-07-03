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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر تتجاهلها.. مفاجأة لاتتوقعها عن الذرة المشوية

الذرة المشوية
الذرة المشوية
ريهام قدري

في أجواء الصيف الحارة، يتجه الكثيرون لتناول الذرة المشوية كوجبة خفيفة ولذيذة في المصيف أو على الشاطئ. لكن هل تعلم أن هذه الوجبة المحببة ليست فقط شهية 

بل تحمل في طياتها كنزًا من الفوائد الصحية؟
الذرة المشوية غنية بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية التي تعزز مناعة الجسم وتحافظ على صحة العين والقلب والجهاز الهضمي.
في السطور التالية، نستعرض معًا أبرز فوائد الذرة المشوية ولماذا تستحق أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي في فصل الصيف.

إليك فوائد تناول الذرة المشوية، بطريقة مبسطة وجذابة


فوائد مذهلة لتناول الذرة المشوية في الصيف!

 1. تقوي النظر وتحمي العين

الذرة غنية بمادة اللوتين والزياكسانثين، ودي عناصر تحمي عدسة العين من التلف، وتقلل خطر الإصابة بالمياه البيضاء خاصة مع التعرض لأشعة الشمس.


 2. تعزز مناعة الجسم

تحتوي الذرة على فيتامين C ومضادات أكسدة بتقوي المناعة وتساعد الجسم يقاوم العدوى والالتهابات.


 3. تحسن الهضم وتمنع الإمساك

الألياف الغذائية الموجودة في الذرة تنشط حركة الأمعاء، وبتحسّن الهضم، وبتحمي من الإمساك.


 4. مفيدة لصحة القلب

الذرة تحتوي على دهون صحية وألياف تقلل من نسبة الكوليسترول الضار، وده بيساعد في الوقاية من أمراض القلب.


- 5. تعطي طاقة والشعور بالشبع

الذرة مصدر طبيعي للكربوهيدرات اللي بتمد الجسم بالطاقة، وكمان بتساعدك تحس بالشبع لفترة أطول.


ملاحظة مهمة:

لا تضيف عليها كتير من الزبدة أو الملح، حتي تستفيد منها بأقصى شكل صحي

المصدر health site 

الذرة المشوية فوائد الذرة المشوية ذرة مشوية الذرة

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