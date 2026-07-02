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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لتحدي حر الصيف .. طريقة عمل كيكة باردة بالفراولة

كيكة باردة بالفراولة
كيكة باردة بالفراولة
هاجر هانئ

مع اجواء الصيف الحارة يبحث الكثير من الأشخاص على الوصفات المنعشة و اللذيذة، فتعتبر كيكة باردة بالفراولة من الحلويات الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة باردة بالفراولة، فيما يلي…

مقادير كيكة باردة بالفراولة


● سويسرول فراولة

● ٢٠٠ جم جبن كريمي

● ٢ علبه قشطة

● ٢ كوب مارشمللو أبيض

● ٢ مغلف كريمة بودرة

● ١ ١/٢ كوب كريمة

للوجه
● كريمة مخفوقة
● فراولة
● ١ ملعقة كبيرة فستق مجروش ناعم
● أوراق نعناع

طريقة تحضير كيكة باردة بالفراولة


تخفق الجبنة مع القشطة والكريمة البودرة والكريمة.
في بايركس ترص حلقات من السويسرول.
ثم يضاف خليط الجبنة.
يضاف المارشميللو والفراولة.
ويزين البايركس بالكريمة والفراولة.
ويقدم باردا.

كيكة باردة بالفراولة مقادير كيكة باردة بالفراولة طريقة تحضير كيكة باردة بالفراولة

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