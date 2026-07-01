بطعم احترافي.. طريقة عمل الملوخية

تعد الملوخية من أشهر الأكلات الشعبية الشهيرة المنتشرة في مصر عدد كبير من الدول العربية.

نعرض لكم طريقة الملوخية بالطشة في المنزل وذلك من خلال وصفة الشيف نهال شناوي مقدمة برنامج سريع وجديد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الملوخية

½ كيلو ملوخية

2 كوب مرقة دجاج أو لحم

مكعب مرقة

2 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

5 فص ثوم مفروم

سمن

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل الملوخية



اخلطي الملوخية مع المرقة في حلة على النار.



شوحي الثوم مع الملح والكزبرة في طاسة بها السمن الساخن



ضعي الطشة على الملوخية وقلبيها قليلات وتقدم ساخنة مع الخبز البلدي أو الأرز وإذا كنتى ستنتظرى حتى تقدميها فلاتقومى بتغطيتها إلا بعد أن تبرد.