3 شركات مصرية ناشئة في التكنولوجيا العميقة تتألق بمعرض GITEX AI Europe 2026

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مشاركة ثلاث شركات مصرية ناشئة من برنامج EME Accelerator لتسريع الأعمال في معرض GITEX AI Europe 2026 المقام في العاصمة الألمانية برلين، حيث تستعرض ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة والإلكترونيات.

وذكرت الوكالة الالمانية للتعاون الدولي - وفق بيان اليوم - أن هذه المشاركة تعكس تطور منظومة الابتكار في مصر، وتُبرز قدرة الشركات الناشئة المصرية على تطوير تقنيات متقدمة تعالج تحديات حقيقية في الصناعة وتنافس بقوة على الساحة العالمية.

يُذكر أن برنامج EME Accelerator يتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي ي زد) مصر، بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وشركة TUM International GmbH، بهدف دعم الشركات المصرية الواعدة في مجال التكنولوجيا العميقة من خلال بناء القدرات، وتوفير فرص الوصول للأسواق العالمية، والتشبيك الاستراتيجي.

شع - ك ف