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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يأثر على العين والتفكير والوزن.. أضرار التكييف أكبر مما تتوقع.. تفاصيل

التكييف
التكييف
اسماء محمد

أصبح التكييف من الأجهزة الأساسية المستخدمة فى كل الأماكن فى العصر الحديث حتى وسائل النقل أصبحت تصنع بأماكن مخصصة لوضع هذا الجهاز وهو يساعد فى إنقاذ الاف الاشخاص من الإجهاد الحراري وأمراض الصيف ولكن هل تعلم أن له جانب أخر مظلم ويسبب أضرار عديدة ؟

أضرار  التكييف 

وقد رصد موقع " webmd " أبرز الأضرار الصحية الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لأجهزة التكييف 

يؤثر على جودة الهواء الداخلي

إذا كنت تعمل في مبنى مكيف الهواء ذي تهوية سيئة، فقد يزيد ذلك من خطر إصابتك بمتلازمة المباني المريضة  و تشمل الأعراض الصداع، والسعال الجاف ، والدوار، والغثيان ، وصعوبة التركيز، والإرهاق ، والحساسية للروائح. 

قد يزيد الهواء الداخلي المُهوى قسرًا من خطر إصابتك بفيروس كوفيد-19 بشكل طفيف و لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تؤكد أن هذا الخطر ضئيل. 

يمكنك تقليل هذه المخاطر أكثر من خلال تغيير فلاتر الهواء بانتظام، وفتح النوافذ، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

يسبب الجفاف

تسحب مكيفات الهواء الرطوبة من الغرفة لخفض مستوى الرطوبة وتبريدها وهذا قد يؤدي إلى جفاف بشرتك ، وبالتالي جفافك أنت أيضاً.

يجفف العينين

قد يؤدي نقص الرطوبة في الأماكن المكيفة إلى جفاف العينين، مما قد يسبب تهيجهما وحكتهما، بل وقد يؤدي إلى تشوش الرؤية.

يعزز عملية الأيض

تشير الدراسات إلى أن قضاء وقت أطول في الطقس البارد قد يساعد على إنقاص الوزن و إذ قد يُكوّن الجسم كمية أكبر من " الدهون البنية " الصحية التي تحرق الطاقة، نتيجةً لتعرضه للهواء البارد ، صحيح أن استخدام مكيف الهواء في الطقس الحار يُساعد على الشعور بالبرودة، إلا أنه سيتعين عليك أيضاً خفض درجة حرارة منزلك في الشتاء لتحقيق فائدة حقيقية.

يساعدك على التفكير

أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2018 أن الطلاب الذين عاشوا في مساكن طلابية بدون تكييف خلال أشهر الصيف الحارة كان أداؤهم أسوأ في الاختبارات المعرفية مقارنة بأولئك الذين كان لديهم تكييف مركزي بارد.

يُزعج الهواء

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعملون في مبانٍ مكيفة الهواء يعانون من مشاكل تنفسية أكثر (تهيج الممرات الأنفية، صعوبة في التنفس) مقارنة بالأشخاص الذين يعملون في مبانٍ ذات تهوية طبيعية.

يسبب الصداع

إذا كنت تقضي وقتاً في أماكن مغلقة ذات أنظمة تكييف هواء متسخة أو غير مُصانة جيداً، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالصداع أو حتى الشقيقة  وفي إحدى الدراسات، عانى 8% من الأشخاص الذين يعملون في بيئات هواء داخلية غير صحية من الصداع لمدة تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أيام شهرياً، بينما عانى 8% منهم من الصداع يومياً.

يقلل من قدرتك على تحمل الحرارة

ابتكر العلماء مصطلح "نموذج الراحة التكيفية" لشرح سبب صعوبة تحمل درجات الحرارة المرتفعة عند قضاء وقت أطول في أماكن مكيفة وتعتمد درجة الحرارة المثالية لديك جزئيًا على درجة الحرارة التي تعرضت لها مؤخرًا فكلما طالت مدة بقائك في أماكن مكيفة بالكامل، قلّ شعورك بالراحة تجاه الحرارة والرطوبة.

تلوث الهواء الخارجي

قد تُطلق وحدات التكييف القديمة مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs). وهي مادة تبريد تُلحق الضرر بطبقة الأوزون، مما يُساهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض و بدأ قانون الهواء النظيف الأمريكي بالتخلص التدريجي من هذه المواد في التسعينيات، ولكن لا يزال الكثير منها قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم.

يزيد من حدة الحساسية

إذا حافظت على نظافة مكيف الهواء، فسيساعد ذلك في تخفيف الحساسية ولكن نظام التكييف قد يتحول سريعًا إلى بيئة خصبة لمسببات الحساسية الميكروبية لذا، احرص على فحص نظام التكييف بانتظام وصيانته جيدًا لتجنب تفاقم مشاكل الحساسية .

التكييف الإجهاد الحراري أضرار التكييف تغطية الفم عملية الأيض جفاف العينين

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