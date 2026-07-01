العرابي: دول الخليج أثبتت كفاءة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

أكد السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو البرلمان العربي، وزير خارجية مصر الأسبق؛ أن المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تستوجب إعادة صياغة شاملة لمفهوم الأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من الحروب الدائرة حاليًا والتي باتت عابرة للحدود.

وتناول السفير محمد العرابي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، الرؤية المصرية والعربية تجاه التحديات الراهنة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية المركزية والأولى للأمة العربية، رغم كل التحديات الوجودية التى تواجه منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

مواجهة واستيعاب الاعتداءات الإيرانية

وأشاد السفير محمد العرابي بالكفاءة العسكرية الكبيرة التي أثبتتها دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة واستيعاب الاعتداءات الإيرانية السافرة، مشيرًا إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تكتفِ بمجرد إصدار بيانات الإدانة والشجب للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، بل ارتقت بموقفها إلى مستوى الدعم والوقوف الفعلي والعملي لضمان أمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.

حماية المقدرات العربية

وشدد على أن الهدف الأسمى والمستقبلي لحماية المقدرات العربية يجب أن يتمثل في تحقيق التكامل العسكري بين الدول العربية، كخطوة حتمية لمواجهة التهديدات المشتركة وصياغة مظلة أمنية عربية قادرة على مجابهة تحديات المرحلة.