العرابي أمام البرلمان العربي: دول الخليج أثبتت كفاءة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

أكد السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ المصري وعضو البرلمان العربي، وزير خارجية مصر الأسبق؛ أن المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تستوجب إعادة صياغة شاملة لمفهوم الأمن القومي العربي، مشددًا على ضرورة استخلاص الدروس المستفادة من الحروب الدائرة حاليًا والتي باتت عابرة للحدود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العرابي مساء أمس، الثلاثاء، أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، حيث تناول فيها الرؤية المصرية والعربية تجاه التحديات الراهنة.

وجدد العرابي التأكيد على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية المركزية والأولى للأمة العربية، رغم كل التحديات الوجودية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشاد بالكفاءة العسكرية الكبيرة التي أثبتتها دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة واستيعاب الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وأشار العرابي إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تكتفِ بمجرد إصدار بيانات الإدانة والشجب للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، بل ارتقت بموقفها إلى مستوى الدعم والوقوف الفعلي والعملي لضمان أمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر.

وفي ختام كلمته، شدد عضو البرلمان العربي على أن الهدف الأسمى والمستقبلي لحماية المقدرات العربية يجب أن يتمثل في تحقيق التكامل العسكري بين الدول العربية، كخطوة حتمية لمواجهة التهديدات المشتركة وصياغة مظلة أمنية عربية قادرة على مجابهة تحديات المرحلة.