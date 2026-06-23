العرابي : قوة دفع لإتمام مسار تفاوض واشنطن وطهران

علق السفير محمد العرابي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على آخر مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران .

وقال العرابي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" هناك حالة من الغموض البناء تحيط بمفاوضات واشنطن وطهران".

وتابع "كل طرف يخرج بتصريحات مختلفة عن الآخر في مسار التفاوض ولكن مازال هناك قوة دفع نحو إتمام مسار التفاوض وتوقف العمليات العسكرية ".

واكمل محمد العرابي :" واشنطن وطهران تسعيان إلى إظهار قدرتهما على التفاوض والتحلي بالصبر الاستراتيجي للتوصل إلى النتائج المرجوة ".

ولفت محمد العرابي :" هناك مهلة 60 يوم من أجل اتمام مسار التفاوض ومازال هناك ملفات شائكة وعالقة بين واشنطن وطهران ، والجانب الامريكي يسير نحو المزيد من التهدئة وعدم التصعيد ".

