محمد العرابي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات عابرة للحدود

أكد النائب محمد العرابي، ممثل مصر بالبرلمان العربي، أن التطورات الإقليمية والدولية تفرض إعادة بناء مفهوم الأمن القومي، في ظل تحول طبيعة التهديدات إلى أخطار عابرة للحدود، مشددًا على أهمية الاعتماد على القدرات الذاتية في مواجهة التحديات.

وقال العرابي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن مصر، مثلها مثل كثير من دول المنطقة، عاشت لفترات في ظل الحماية، إلا أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا أهمية الاعتماد على الذات، وهو ما يعكس أيضًا وعي الشعب المصري.

الجلسة العامة للبرلمان العربي

وأضاف أن مصر نجحت بكفاءة عالية في بناء قدراتها العسكرية وتعزيز جاهزيتها للتصدي للتهديدات، معتبرًا أن ذلك يمثل مصدر فخر، مؤكدًا أن الدولة لم تكتفِ بتطوير منظومتها الدفاعية، بل عززت كذلك خططها وبرامجها الخاصة بالتنسيق والتشبيك مع دول الخليج.

واختتم العرابي بالتأكيد على أن المتغيرات الراهنة تستدعي إعادة صياغة مفهوم الأمن القومي بما يتناسب مع طبيعة التهديدات المستجدة، التي باتت تتجاوز الحدود التقليدية للدول.