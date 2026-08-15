قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
تحرك مصري صيني جديد.. تقنيات حديثة لكشف الملوثات وحماية الغذاء والبيئة
حريق في مخزن أخشاب بمنطقة الهرم.. والدفع بعدد من سيارت الإطفاء
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات متجهة إلى موسكو
صلاح يبدأ رحلة المجد من إسطنبول.. هل يكتب الفرعون المصري الفصل الأول من حكايته مع طرابزون؟
جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
85 مليون دجاجة شهريا.. حقيقة طرح الدواجن على بطاقات التموين
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. والشعبة تكشف مفاجأة
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21 الآن؟
بعد أنباء طرحها على بطاقات التموين.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه
ترامب يقلل من كلفة حرب إيران: ارتفاع أسعار البنزين كان يستحق منع النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جلسة صلح تتحول إلى جريمة قتل.. تفاصيل مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين

جريمة 15 مايو
جريمة 15 مايو
إسراء صبري

تحولت جلسة صلح عُقدت لإنهاء خلافات أسرية ومالية إلى واقعة دامية، في مدينة 15 مايو، بعدما أقدم مهندس يبلغ من العمر 51 عامًا على إطلاق النار على عدد من الحاضرين، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، في حادث أثار حالة من الصدمة، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة ودوافع ارتكاب الجريمة.

المتهم يطلق النار خلال جلسة الصلح

قال هاني فتحي، رئيس قسم الحوادث بجريدة «الأسبوع»، خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المتهم، ويدعى إياد محمد أحمد، يبلغ من العمر 51 عامًا، وحضر إلى جلسة الصلح وبحوزته سلاح ناري غير مرخص وذخيرة.

وأوضح أن المتهم أطلق النار على عدد من الموجودين أثناء محاولة إنهاء الخلافات وتسوية النزاعات القائمة، كما أصاب نجله إياد بطلق ناري في ساقه اليمنى.

خلافات أسرية ومالية وراء الواقعة

وأشار رئيس قسم الحوادث إلى أن الخلافات التي سبقت الواقعة كانت مرتبطة بمشكلات أسرية ومالية، من بينها متأخرات نفقة ونزاعات بشأن الإنفاق على الأبناء.

وأضاف أن المتهم وطليقته سبق أن انفصلا ثم عادا إلى بعضهما أكثر من مرة، قبل أن تتجدد الخلافات بينهما، ما دفع أحد أطراف النزاع إلى الدعوة لعقد جلسة صلح بهدف احتواء الأزمة وإنهاء الخلافات.

الضحايا بينهم ابنة المتهم وشقيقا طليقته

وأسفر إطلاق النار عن مقتل ابنة المتهم، جنة الله إياد محمد، البالغة من العمر 22 عامًا، إلى جانب شقيقي طليقته، هاني محمد حنفي وأحمد محمد حنفي.

كما لقي محمد سيد محمد خليل، البالغ من العمر 61 عامًا، مصرعه، وهو زوج إحدى طليقات المتهم، وكان من بين الأشخاص الذين سعوا إلى عقد جلسة الصلح لإنهاء النزاع وتسوية الخلافات القائمة.

إصابة المتهم والسيطرة عليه

وأضاف هاني فتحي أن الأهالي حاولوا السيطرة على المتهم عقب إطلاق النار، وخلال ذلك تعرض لإصابة في منطقة الصدر.

وعقب وصول قوات رء إلى موقع الحادث، تمكنت القوات من السيطرة على المتهم ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما بدأت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع تفاصيل الواقعة.

النيابة تستمع إلى الشهود

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث للوقوف على ملابساته كاملة وتحديد دوافع ارتكاب الجريمة، كما بدأت في الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على تفاصيل ما جرى خلال جلسة الصلح.

كما تم التصريح بدفن جثامين الضحايا الأربعة عقب الانتهاء من الإجراءات الطبية والتشريحية اللازمة، وإعداد تقارير الطب الشرعي، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية في الواقعة.

مصطفى بكري خلافات أسرية النيابة العامة جلسة الصلح مدينة 15 مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

الضحية

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة والهند

الولايات المتحدة تشيد بقوة علاقاتها بالهند وتبدي تطلعها للمستقبل المشترك للبلدين

حاملة طائرات أمريكية

أطول رحلة.. أكبر مشكلات تواجه حاملات الطائرات الأمريكية منذ حرب فيتنام

زلزال

مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء زلزال ضرب سواحل إندونيسيا

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد