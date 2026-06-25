قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5000 جنيه.. التأمينات تكشف مفاجأة بشأن المعاشات وتفاصيل الزيادة الجديدة
الكرات علي الطاير.. لقطات من مران منتخب مصر استعداداً لمواجهة إيران في المونديال
دعاء يوم عاشوراء للرزق وتفريج الكرب.. اغتنمه بـ 14 كلمة لا ترد
كليات التمريض.. تفاصيل أول حركة تكليف حسب الاحتياج وموعد التقديم
صعد بقيمة 40 جنيها.. تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم
الفريق الطبي هيشتغل كام ساعة في اليوم.. تفاصيل الدليل التفصيلي لحساب وتخطيط القوى العاملة
ياسمين عز عن واقعة طبيبة الأسنان المعتدى عليها: «اتضربت واتكسرت بسبب ضرس.. والمشهد غير إنساني»
مرضى أورام.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الكرنك
3 سفن عادت أدراجها بعد محاولتها الخروج من مضيق هرمز عبر المسار المحاذي لعٌمان
كاتس : سنبقى في لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العرابي: تهنئة الرئيس في مئوية الدبلوماسية الثانية وسام على صدر المدرسة العريقة

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
حسن رضوان

عقّب السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور 200 عام على بداية الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن رسائل الرئيس تحمل دلالات بالغة الأهمية وتُمثل وثيقة تقدير وتكليف لجيل الحاضر والمستقبل في المحافل الدولية.

وقال السفير محمد العرابي، في بيان، إن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الدبلوماسية المصرية في هذه المناسبة التاريخية، هي وسام على صدر هذه المدرسة العريقة التي تمتد جذورها لقرنين من الزمان، موضحًا أن الدبلوماسية المصرية لم تكن يومًا مجرد أداة لتنفيذ السياسة الخارجية، بل كانت وظلت خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، وصوت العقل والحكمة في منطقة تموج بالاضطرابات.

مصر تدخل المئوية الثانية لدبلوماسيتها كمنارة للاتزان ومظلة للأمن والاستقرار

وأوضح السفير محمد العرابي، أن لفتة الرئيس السيسي بإجلال أعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة تعكس وفاء الدولة المصرية لأبنائها الذين قادوا معارك سياسية وقانونية لا تقل شراسة عن المعارك العسكرية، واستطاعوا العبور بمصر في أدق المنعطفات التاريخية والمواقف الصعبة، مذكرين بملاحم وطنية صاغها رجال الخارجية بكفاءة وإخلاص.

رسائل الرئيس السيسي تلخص العقيدة الثابتة للسياسة الخارجية المصرية

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي للاستمرار في إعلاء كلمة الحق، ونشر السلام، والتمسك بالقيم الأصيلة تلخص العقيدة الثابتة للسياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن مصر تدخل المئوية الثانية لدبلوماسيتها وهي أكثر تمسكًا بقيمها الأصيلة، فمصر مدرسة دبلوماسية لا تعرف التلوّن، بل تقوم على الوضوح، واحترام السيادة، وبناء السلام العادل، ورسالة الرئيس السيسي هي تأكيد على أن مصر ستبقى دائمًا منارة للاتزان ومظلة للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

وتوجه السفير محمد العرابي بالتحية والتهنئة لجميع زملائه وأبنائه من أعضاء السلك الدبلوماسي، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستظل دائمًا على عهد القيادة السياسية والشعب المصري، قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بنفس الكفاءة والجسارة التي ميزت جيل الرواد.

العرابي الدبلوماسية الثانية الدبلوماسية المصرية الأمن القومي صوت العقل الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

المبادرة الحكومية المصرية "اطمئن"

تيفانيان: روسيا تشارك في المبادرة الصحية المصرية "اطمن"

المصنع المصري

وزير الاستثمار: المصنع المصري قادر على اختراق كافة الأسواق العالمية ومساندة المشروعات التصديرية أولوية للدولة

احمد موسي

أحمد موسى: لا صحة لانسحاب منتخب مصر من مواجهة إيران.. والمباراة لن تشهد أي فعاليات للمثلية

بالصور

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

زيت جوز الهند بين الفوائد والمخاطر.. هل يستحق لقب الغذاء الخارق؟

فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة
فوائد زيت جوز الهند لصحة الدماغ والطاقة

بعد البراءة .. أبرز إطلالات جيهان الشماشرجي خطفت بها الأنظار

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد