العرابي: تهنئة الرئيس في مئوية الدبلوماسية الثانية وسام على صدر المدرسة العريقة

عقّب السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور 200 عام على بداية الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن رسائل الرئيس تحمل دلالات بالغة الأهمية وتُمثل وثيقة تقدير وتكليف لجيل الحاضر والمستقبل في المحافل الدولية.

وقال السفير محمد العرابي، في بيان، إن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الدبلوماسية المصرية في هذه المناسبة التاريخية، هي وسام على صدر هذه المدرسة العريقة التي تمتد جذورها لقرنين من الزمان، موضحًا أن الدبلوماسية المصرية لم تكن يومًا مجرد أداة لتنفيذ السياسة الخارجية، بل كانت وظلت خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري، وصوت العقل والحكمة في منطقة تموج بالاضطرابات.

مصر تدخل المئوية الثانية لدبلوماسيتها كمنارة للاتزان ومظلة للأمن والاستقرار

وأوضح السفير محمد العرابي، أن لفتة الرئيس السيسي بإجلال أعلام الدبلوماسية المصرية أصحاب البصمات المشهودة تعكس وفاء الدولة المصرية لأبنائها الذين قادوا معارك سياسية وقانونية لا تقل شراسة عن المعارك العسكرية، واستطاعوا العبور بمصر في أدق المنعطفات التاريخية والمواقف الصعبة، مذكرين بملاحم وطنية صاغها رجال الخارجية بكفاءة وإخلاص.

رسائل الرئيس السيسي تلخص العقيدة الثابتة للسياسة الخارجية المصرية

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي للاستمرار في إعلاء كلمة الحق، ونشر السلام، والتمسك بالقيم الأصيلة تلخص العقيدة الثابتة للسياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن مصر تدخل المئوية الثانية لدبلوماسيتها وهي أكثر تمسكًا بقيمها الأصيلة، فمصر مدرسة دبلوماسية لا تعرف التلوّن، بل تقوم على الوضوح، واحترام السيادة، وبناء السلام العادل، ورسالة الرئيس السيسي هي تأكيد على أن مصر ستبقى دائمًا منارة للاتزان ومظلة للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

وتوجه السفير محمد العرابي بالتحية والتهنئة لجميع زملائه وأبنائه من أعضاء السلك الدبلوماسي، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستظل دائمًا على عهد القيادة السياسية والشعب المصري، قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بنفس الكفاءة والجسارة التي ميزت جيل الرواد.