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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: لقاء الرئيس السيسي ومفوض اللاجئين يجسد ريادة مصر الإنسانية

المستشار حسين أبو العطا،
المستشار حسين أبو العطا،
حسن رضوان

أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يعكس المكانة المحورية لمصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، ويوثق الدور الإنساني الاستثنائي الذي تلعبه الدولة المصرية في استيعاب ضحايا الأزمات الإقليمية والدولية.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن استضافة مصر لأكثر من 10.5 مليون أجنبي ومهاجر ولاجئ، ومعاملتهم كضيوف يندمجون داخل المجتمع ويتمتعون بالخدمات الأساسية دون عزلهم في مخيمات، هو تجسيد حي لعقيدة الدولة المصرية القائمة على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، موضحًا أن القيادة السياسية تدير هذا الملف الشائك بحكمة بالغة تجمع بين الالتزامات الدولية والحفاظ على الأمن القومي وسيادة القانون الوطني.

أعباءً ضخمة نيابة عن العالم وتستحق دعمًا دوليًا أكبر

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر لم ولن تستخدم قضية اللاجئين كورقة ضغط أو لتحقيق أهداف سياسية، يمثل وثيقة مبادئ تُثبت نزاهة وشرف السياسة الخارجية المصرية، ويقطع الطريق على أي محاولات لتوظيف هذا الملف الإنساني في صراعات المصالح.

وأوضح أن رسائل الرئيس السيسي خلال اللقاء اتسمت بالصراحة والمكاشفة؛ فالأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية لضمان استدامة الخدمات الطبية والتعليمية لـ 10.5 مليون ضيف في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية هي أعباء جسيمة تفوق طاقة أي اقتصاد، ومن هنا تأتي أهمية دعوة الرئيس لتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، وزيادة الدعم الدولي الموجه للمنظومة الوطنية المصرية.

تدشين المنظومة الوطنية الجديدة للجوء

وثمن إشادة المفوض السامي للأمم المتحدة بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتدشين المنظومة الوطنية الجديدة للجوء، وإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، مؤكدًا أن إقرار المفوض الأممي بأن مصر تمثل نقطة ارتكاز محورية وثابتة تاريخيًا هو شهادة دولية جديدة بعبقرية الدور المصري في حفظ السلم والأمن الإقليميين.

حزب المصريين لقاء السيسي مفوض اللاجئين

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