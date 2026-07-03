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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بأقل التكاليف.. طريقة عمل طاجن السجق

طاجن السجق
طاجن السجق
ريهام قدري

 طاجن السجق من الأكلات المصرية الشهية التي تتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها الغني، إذ يجمع بين السجق المتبل وصلصة الطماطم والفلفل، ليصبح وجبة مثالية على الغداء أو العشاء. ويمكن تقديمه بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي للحصول على وجبة متكاملة.

طريقة عمل طاجن السجق

المكونات

  • نصف كيلو سجق بلدي.
  • 2 ثمرة بصل متوسطة مقطعة شرائح.
  • 2 ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.
  • ثمرة فلفل ألوان (اختياري).
  • 3 فصوص ثوم مفروم.
  • 3 حبات طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم.
  • ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
  • ملعقة صغيرة كمون.
  • نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • ملح حسب الرغبة.
  • رشة شطة (اختياري).
  • ملعقتان كبيرتان زيت.
  • بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير

  1. سخني الزيت في مقلاة، ثم حمري السجق قليلًا حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، ثم ارفعيه جانبًا.
  2. في نفس المقلاة، شوحي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة.
  3. أضيفي شرائح الفلفل وقلبيها حتى تلين قليلًا.
  4. أضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم والكمون والبابريكا والفلفل الأسود، واتركي الصلصة تغلي حتى تتسبك.
  5. أعيدي السجق إلى الصلصة وقلبي المكونات جيدًا.
  6. انقلي الخليط إلى طاجن فرن، ثم أدخليه فرنًا ساخنًا على درجة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تمتزج النكهات.
  7. زيني الطاجن بالبقدونس المفروم وقدميه ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.
طاجن السجق السجق طريقة طاجن السجق سجق

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