بأقل التكاليف.. طريقة عمل طاجن السجق

طاجن السجق من الأكلات المصرية الشهية التي تتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها الغني، إذ يجمع بين السجق المتبل وصلصة الطماطم والفلفل، ليصبح وجبة مثالية على الغداء أو العشاء. ويمكن تقديمه بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي للحصول على وجبة متكاملة.

طريقة عمل طاجن السجق

المكونات

نصف كيلو سجق بلدي.

2 ثمرة بصل متوسطة مقطعة شرائح.

2 ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

ثمرة فلفل ألوان (اختياري).

3 فصوص ثوم مفروم.

3 حبات طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

رشة شطة (اختياري).

ملعقتان كبيرتان زيت.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير