سيف زاهر يشيد بحمزة عبد الكريم: فرصة العمر أصبحت أكبر مع برشلونة

أشاد الإعلامي سيف زاهر بالمستوى الذي ظهر عليه النجم المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال مواجهة بازل السويسري الودية.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فرصة ذهبية لحمزة عبد الكريم بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، أصبح حمزة عبد الكريم المهاجم الصريح رقم 9 المتاح في برشلونة، والفرصة أصبحت أكبر أمام المهاجم المصري لإثبات نفسه مع الفريق الأول».

وتأتي إشادة زاهر بعد الأداء اللافت الذي قدمه حمزة عبد الكريم خلال المباراة الودية أمام بازل، والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 5-2.

وشارك المهاجم المصري كبديل مع بداية الشوط الثاني، ونجح بعد دقائق قليلة من دخوله في تسجيل الهدف الثاني للفريق الكتالوني، بعدما هز شباك بازل في الدقيقة 49، ليواصل لفت الأنظار خلال فترة الإعداد.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال الفرصة المتاحة له مع الفريق الأول لبرشلونة، وإثبات قدرته على المنافسة على مركز المهاجم الصريح، خاصة مع التغييرات التي طرأت على قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويحظى المهاجم المصري باهتمام متزايد داخل برشلونة، في ظل المستويات التي يقدمها خلال المباريات التحضيرية، والتي تمنحه دفعة قوية لمواصلة العمل من أجل حجز مكان له مع الفريق الأول في الموسم الجديد.