مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن السجق بدبس الرمان

طريقة عمل طاجن السجق بدبس الرمان

المكونات:

500 جرام سجق بلدي مقطع

1 بصلة كبيرة شرائح

1 فلفل رومي مقطع

1 فلفل حار (اختياري)

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

نصف كوب مرق او ماء

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة

رشة كمون وبابريكا


طريقة التحضير:

1. في مقلاة على النار يسخن الزيت ثم يضاف السجق ويقلب حتى يتحمر ويأخذ لونا جميلا.


2. يضاف البصل ويقلب حتى يذبل، ثم يضاف الفلفل بنوعيه والثوم.


3. تضاف صلصة الطماطم وتقلب المكونات جيدا.


4. يضاف دبس الرمان والمرق مع التقليب، ثم تضاف التوابل.


5. يترك الخليط على نار هادئة لعدة دقائق حتى تتجانس النكهات.


6. ينقل الخليط الى طاجن فرن.


7. يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى يتماسك ويأخذ طعما مميزا.


8. يمكن تحمير الوجه قليلا قبل التقديم.

نصائح لنجاح الوصفة:

دبس الرمان يعطي طعما مميزا بين الحامض والحلو فلا تكثري منه.

يمكن اضافة طماطم طازجة لزيادة العصارة.

يقدم مع الخبز البلدي او الارز حسب الرغبة.

طاجن سجق طاجن السجق طريقة عمل طاجن السجق طاجن سجق بدبس الرمان

