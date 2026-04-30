انقطاع الكهرباء بمحطة محولات شرق بنها 3 أيام .. تعرّف على جدول الأماكن

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق بنها، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الشاملة على مدار 3 أيام متتالية، حيث يتم فصل الكهرباء خلال الأيام الثلاث عن مناطق محددة أعلنتها الشركة بالتوالي، وذلك من الساعة 7 صباحا وحتي الساعة الـ9 صباح نفس اليوم.

أماكن فصل الكهرباء

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه يأتي ذلك طبقا للجدول الذي تم إعداده للأماكن التى ستتأثر بفصل التيار وهي، يوم السبت الموافق 2 – 5 – 2026، بمناطق مرصفا، وكفر كردى، وكفر مويس، وشبلنجة، والمنطقة الصناعية، ورورة، كفر الحصة، الشموت، دملو، الشيخ إبراهيم العزب.



وتابعت الشركة، أنه بالنسبة ليوم الأحد الموافق 3 – 5 – 2026 سيتم فصل الكهرباء عن مناطق، جمجرة، كفر عطالله، منية السباع، ميت الحوفيين والعزب، المنطقة الصناعية.

وكشفت الشركة، أن اليوم الثالث، وهو يوم الإثنين الموافق 4 – 5 – 2026، سيتم فصل الكهرباء عن جزء من شبلنجة، وميت راضي.

وتقدم قطاع شبكات توزيع كهرباء القليوبية، بالاعتذار للمواطنين عن هذا الفصل، وأهاب عملائه الكرام عن تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.