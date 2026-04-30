الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين ارتفعت أسعار النفط، بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد إيران، بينما يترقب المستثمرون قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2%، متجها لتسجيل خسائر شهرية، كما عكست الأسواق الإقليمية هذا الأداء، حيث تراجع مؤشر DAX بنسبة 0.2%، ومؤشر CAC 40 بنسبة 1.2%.

وأظهرت بيانات من إسبانيا تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.6% في الربع الأول من العام.

وتترقب الأسواق قرارات السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، المقرر صدورها لاحقا اليوم، وذلك بعد أن دفع الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عوائد السندات إلى الارتفاع وأثر على أسواق السندات العالمية.

وقال إلوين دي جروت، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك "رابوبنك"، إن الأسواق باتت تتداول في ظل سيناريو أقرب إلى "السيناريو السلبي" الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الحالية.

وأضاف أن هذا السيناريو قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات في الأجل القصير إلى المتوسط إذا استمرت الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، مع احتمال أن يشير البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية رفع الفائدة اعتبارا من يونيو لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وعلى صعيد نتائج الشركات، ضغطت أسهم القطاع المالي على المؤشرات، حيث تراجع مؤشر البنوك بنسبة 1.1%، وهبط سهم BNP Paribas بنسبة 4.6% بعد أن أظهرت نتائج الربع الأول تراجعا في إيرادات بنك الاستثمار.

كما انخفض سهم "سوسيتيه جنرال" بنسبة 5.7% بعد نتائج فصلية أظهرت تراجعا في إيرادات التداول.

وتراجع سهم Universal Music Group بنسبة 7.1% بعد انخفاض إيرادات الربع الأول نتيجة ضعف الدولار، وأعلنت الشركة نيتها بيع نصف حصتها في شركة سبوتيفاي، ما أدى إلى هبوط مؤشر الإعلام بنسبة 2.4%.

كما تراجعت أسهم قطاع الرفاهية بنسبة 1.1%، حيث انخفض سهمي "إل في إم إتش" و"هيرميس" بنحو 1.5% لكل منهما.

في المقابل، قفز سهم رولز رويس "هولدينجز" بنسبة 6.2% بعد إعلان الشركة تمسكها بتوقعات أرباحها.