«عون» يُطالب الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب على رغم الإعلان عن وقف اطلاق النار، وكذلك هدم المنازل وأماكن العبادة وجرفها، فيما اعداد الضحايا والجرحى يرتفع يوما بعد يوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ‏الرئيس جوزاف عون مع وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.



وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الاعتداءات لا تستثني المسعفين والمتطوعين الذين سقط منهم حتى الان نحو 17 مسعفا من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى، فضلا عن استهداف الإعلاميين.



كما نوه إلى أن ما يقوم به المتطوعون لإنقاذ المصابين، يشكل قمة التضحية وبذل الذات في سبيل الرسالة الإنسانية التي آمنوا بها، وصولا الى حد الاستشهاد على رغم ان المهمات الانقاذية التي يتولون تنفيذها يتم الإبلاغ عنها مسبقا لتأمين الحماية اللازمة لها.



وشدد كذلك على ضرورة الضغط على إسرائيل كي تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والاغاثية.



وأتم الرئيس عون تصريحاته قائلا : اجدد الدعوة الى مساعدة لبنان في معرفة مصير الاسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والتي ترفض إسرائيل حتى الان السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم والاطمئنان عن صحتهم وطمأنة ذويهم والدولة اللبنانية.