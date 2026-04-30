لبنان.. تضرر 22.5% من الأراضي الزراعية و 800 مليون دولار خسائر القطاع

وزير الزراعة اللبناني
وزير الزراعة اللبناني
أ ش أ

 قال وزير الزراعة اللبنانى الدكتور نزار هاني، إن نسبة الأراضي المتضررة جراء تأثير الحرب على الأراضي والموسم الزراعي في الجنوب، بلغت 22.5% من مجمل الأراضي الزراعية في لبنان.

وأوضح هاني، في تصريح اليوم /الخمبيس/ - أن لبنان، يضم نحو 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بينها 54 ألف هكتار تأثرت بشكل مباشر بالحرب، مشيرا إلى أن هذه المساحة غير مسبوقة ولها انعكاسات مباشرة على المزارعين والأمن الغذائي والاقتصاد. وأضاف أن وزارة الزراعة تحدث المعلومات أسبوعيا وتنشرها مرتين شهريا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لإعادة تأهيل القطاع، لافتا إلى أن 20% من المزارعين في جنوب الليطاني ما زالوا موجودين ويتم العمل على دعمهم، خصوصا مربي المواشي.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن خسائر قطاع الزيتون في جنوب لبنان كبيرة جدا، كاشفا أن تقييم وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو والبنك الدولي قدّر الأضرار الزراعية للحرب السابقة حتى نهاية عام 2024 بنحو 800 مليون دولار، معظمها أضرار طويلة المدى، بينها خسارة أشجار زيتون يزيد عمرها على 50 سنة.

كما أكد أن استخدام الفوسفور الأبيض أثر بشكل كبير على الثروة الحرجية والتربة والغطاء النباتي، إضافة إلى تضرر الأسواق الزراعية اللبنانية وأسواق الدول المجاورة.

وفيما يتعلق بقطاع الدخان، أوضح أن نحو 1600 أرض كانت مزروعة بالدخان تأثرت مباشرة بالحرب، ما انعكس سلبا على العائلات والمزارعين والاقتصاد اللبناني، نظرا لأهمية هذا القطاع ودوره في دعم إنتاج الريجي الذى يصنع منه الدخان ومردوده الاقتصادي.

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

الاهلي

نصف ساعة حاسمة.. تفاصيل اجتماع ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

شوبير

شوبير : اتجاه داخل الأهلي لتعيين وليد سليمان منسقًا عامًا للفريق الأول

حكم قمة الأهلي والزمالك

طبيب عظام وملهوش تاريخ .. معلومات بارزة عن حكم قمة الأهلي والزمالك

عمرو اديب

عمرو اديب : أنا مش مطمن لمباراة الأهلي

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

