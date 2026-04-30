لبنان.. تضرر 22.5% من الأراضي الزراعية و 800 مليون دولار خسائر القطاع

قال وزير الزراعة اللبنانى الدكتور نزار هاني، إن نسبة الأراضي المتضررة جراء تأثير الحرب على الأراضي والموسم الزراعي في الجنوب، بلغت 22.5% من مجمل الأراضي الزراعية في لبنان.

وأوضح هاني، في تصريح اليوم /الخمبيس/ - أن لبنان، يضم نحو 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بينها 54 ألف هكتار تأثرت بشكل مباشر بالحرب، مشيرا إلى أن هذه المساحة غير مسبوقة ولها انعكاسات مباشرة على المزارعين والأمن الغذائي والاقتصاد. وأضاف أن وزارة الزراعة تحدث المعلومات أسبوعيا وتنشرها مرتين شهريا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لإعادة تأهيل القطاع، لافتا إلى أن 20% من المزارعين في جنوب الليطاني ما زالوا موجودين ويتم العمل على دعمهم، خصوصا مربي المواشي.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن خسائر قطاع الزيتون في جنوب لبنان كبيرة جدا، كاشفا أن تقييم وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو والبنك الدولي قدّر الأضرار الزراعية للحرب السابقة حتى نهاية عام 2024 بنحو 800 مليون دولار، معظمها أضرار طويلة المدى، بينها خسارة أشجار زيتون يزيد عمرها على 50 سنة.

كما أكد أن استخدام الفوسفور الأبيض أثر بشكل كبير على الثروة الحرجية والتربة والغطاء النباتي، إضافة إلى تضرر الأسواق الزراعية اللبنانية وأسواق الدول المجاورة.

وفيما يتعلق بقطاع الدخان، أوضح أن نحو 1600 أرض كانت مزروعة بالدخان تأثرت مباشرة بالحرب، ما انعكس سلبا على العائلات والمزارعين والاقتصاد اللبناني، نظرا لأهمية هذا القطاع ودوره في دعم إنتاج الريجي الذى يصنع منه الدخان ومردوده الاقتصادي.