الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم القضاء على 5 من عناصر حزب الله بجنوب لبنان

محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن سلاح الجو نجح في القضاء على 5 من عناصر حزب الله كانوا ينشطون قرب جنوده بجنوب لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي نجاح حزب الله في إسقاط مسيرة عسكرية إسرائيلية فوق جنوب لبنان بصاروخ أرض جو والحادث قيد التحقيق.

ومن جانبه ، ذكر حزب الله أنه إستهدف بمسيرة مدفع 155 ذاتي الحركة جنوب بلدة يارين حيث حقق إصابات مباشرة.

ومنذ قليل ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في المنطقة التي تعمل بها قواته في جنوب لبنان.


فيما كشفت تقارير ميدانية، استنادا إلى ما يعلنه الجيش الإسرائيلي، بأن الفرقة 36 نفّذت عمليات عسكرية في جنوب لبنان قالت إنها تهدف إلى إحباط خطة هجوم جديدة لقوات “الرضوان”، التي كانت تسعى بحسب الرواية الإسرائيلية  إلى التمركز في خط دفاعي ثانٍ داخل عدد من القرى، بمساعدة مستشارين إيرانيين.

وخلال هذه العمليات، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف فتحات أنفاق مخفية، إضافة إلى تفجير طريق بطول نحو كيلومترين، قال إنه كان يُستخدم للتحضير لهجوم على إسرائيل.


وتواصل القوات الإسرائيلية، وفق ما يورده المتحدث باسمها، عملياتها في تدمير البنية التحتية داخل جنوب لبنان ومصادرة أسلحة، كما تم تفجير ما وُصف بأنه أطول نفق تابع لحزب الله حتى الآن، بطول يقارب كيلومترين وعمق يتجاوز 25 مترًا.

وتشير المعطيات الواردة في التقارير إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق تصعيد ميداني داخل الأراضي اللبنانية، حيث تحدثت مصادر عسكرية إسرائيلية عن استهداف قرى تبعد نحو 11 كيلومترًا من الحدود، ووقوع اشتباكات مع عناصر مسلحة تحصنت داخل مبانٍ واستخدمت أنفاقا تحت الأرض تم حفرها منذ أكثر من 15 عاما.

كما أسفرت هذه العمليات عن العثور  بحسب الرواية الإسرائيلية  على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية ومراكز قيادة وسيطرة وبنية تحتية تحت الأرض.

في السياق نفسه، نقل عن ضابط إسرائيلي قوله إن هناك خط دفاع إضافي شمال نهر الليطاني لم يتم استهدافه بالكامل بعد، ويشمل مناطق استراتيجية تطل على وادي سلوقي ومنطقة الليطاني.

وأضافت التقارير أن حزب الله، بحسب التقديرات الإسرائيلية، كثّف استخدام الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات المسيرة والقذائف، في محاولة لتعويض خسائره الميدانية.

كما أشارت المصادر إلى أن الحزب ما يزال يعمل كمنظومة عسكرية منظمة رغم الضربات المتواصلة، وأن العمليات العسكرية استمرت حتى في ظروف جوية صعبة ومعقدة.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، قالت المصادر الإسرائيلية إن بعض الأنفاق التي تم تدميرها كانت سرية حتى عن جزء من عناصر حزب الله، وأن اكتشافها جاء نتيجة عمليات ميدانية دقيقة، مع مزاعم بأن هذه المنشآت شيدت وفق معايير هندسية وبمساعدة مستشارين إيرانيين.

وتخلص الرواية العسكرية الإسرائيلية إلى أن هذه العمليات قلصت قدرة الحزب على التمركز جنوب لبنان والاحتفاظ بقدرات هجومية قريبة من الحدود.

