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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
آية التيجي

يحذر أطباء من عادة شائعة يلجأ إليها كثيرون خلال فصل الصيف، وهي شرب الماء المثلج مباشرة بعد العودة من الحر الشديد، مؤكدين أن هذه العادة قد تمنح شعورًا سريعًا بالانتعاش، لكنها قد تؤدي إلى اضطرابات صحية لدى بعض الأشخاص إذا تم تناول الماء شديد البرودة بشكل مفاجئ.

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يحرص الكثيرون على تعويض السوائل المفقودة فور العودة إلى المنزل بعد التعرض لأشعة الشمس أو ممارسة الرياضة، إلا أن الخبراء ينصحون بعدم الإسراع في شرب الماء المثلج، وإعطاء الجسم فرصة قصيرة لاستعادة توازنه الحراري أولًا.

ويوضح الأطباء أن الجسم يعمل باستمرار على الحفاظ على درجة حرارة داخلية مستقرة، وعند التعرض للطقس الحار تتمدد الأوعية الدموية ويزداد التعرق لفقدان الحرارة وتبريد الجسم، وهو ما يؤدي أيضًا إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل.

وعند تناول ماء شديد البرودة مباشرة بعد التعرض للحرارة، قد يتعرض الجسم لتغير مفاجئ في درجة الحرارة، وهو ما قد يسبب اضطرابًا مؤقتًا في بعض الوظائف الحيوية.

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

تأثيرات محتملة على الهضم والدورة الدموية

بحسب الخبراء، فإن شرب الماء المثلج بسرعة بعد العودة من الأجواء الحارة قد يؤدي إلى:
ـ اضطرابات في عملية الهضم.
ـ تأثير مؤقت على الدورة الدموية نتيجة التغير المفاجئ في درجة الحرارة.
ـ الشعور بعدم الارتياح أو تقلصات بالمعدة لدى بعض الأشخاص.
ـ تهيج أو حساسية بالحلق في بعض الحالات.

ويؤكد الأطباء أن هذه التأثيرات لا تحدث بالضرورة لدى الجميع، لكنها قد تظهر لدى الأشخاص الأكثر حساسية أو عند تناول كميات كبيرة من الماء شديد البرودة دفعة واحدة.

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

ما الطريقة الصحيحة للترطيب بعد الحر؟

وينصح المختصون باتباع خطوات بسيطة للحفاظ على ترطيب الجسم بأمان، وهي:
ـ الجلوس في مكان معتدل الحرارة لبضع دقائق بعد العودة من الخارج.
ـ شرب الماء تدريجيًا بدلًا من تناوله بسرعة.
ـ اختيار ماء بارد أو معتدل البرودة بدلًا من الماء المثلج للغاية
ـ الاستمرار في تعويض السوائل على مدار اليوم، خاصة خلال موجات الحر.

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

الترطيب هو الأهم

ويشدد الأطباء على أن الحفاظ على ترطيب الجسم يظل أمرًا ضروريًا خلال فصل الصيف، لكن الطريقة التي يتم بها شرب الماء لا تقل أهمية عن الكمية نفسها، خاصة بعد التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة.

ويؤكد الخبراء أن منح الجسم بضع دقائق ليستعيد توازنه قبل شرب الماء البارد يساعد على تقليل احتمالية الشعور بعدم الراحة، مع الاستفادة الكاملة من عملية الترطيب.

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