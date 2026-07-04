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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. يعتمدها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات

وبمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم ، ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم رسميا ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم للطلاب

حيث تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات بيانا رسميا يعلن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع

نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس أو نتيجة الدبلوم الصنايع  برقم الجلوس سيتم إعلانها إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم قريبا ، بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، سوف يظهر على منصة الشهادات العامة ، ويمكن ترقب ظهوره الآن من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

نتيجة دبلوم تجارة 2026 أو نتيجة الدبلوم التجاري 2026

كما سيتاح أيضا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، الإستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 ، بنفس الرابط على منصة الشهادات العامة

حيث سيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة 2026 برقم الجلوس من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login بعد اعتماد النتيجة

نتيجة الدبلوم الصناعي 2026

وسوف تظهر كذلك نتيجة الدبلوم الصناعي 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس ، ليتاح للطالب معرفة نتيجته بالدرجات في جميع المواد بضغطة واحدة من خلال رابط سهل وسريع على منصة الشهادات العامة https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وعلم موقع صدى البلد ، أنه استعداداً لإعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، انتهت كنترولات الدبلومات الفنية من أعمال التصحيح وتقدير الدرجات ، تمهيداً لاعتمادها قريباً

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2026 مطمئنة في جميع الكنترولات ، نسب النجاح مرتفعة ، مشددا على أن التصحيح يتم بأقصى درجات الدقة لضمان منح كل طالب حقه كاملا بنزاهة كاملة .

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدبلومات الفنية 2026 الدبلومات الفنية التربية والتعليم

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