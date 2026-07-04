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انطلاق اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات بمجلس النواب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

انطلقت منذ قليل بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وذلك بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية من دول الاتحاد.

وتُعقد الاجتماعات على مدار يومين، حيث يشهد اليوم الأول انعقاد قمة الرؤساء، واجتماعات اللجان الخمس التابعة للجمعية، إلى جانب اجتماعي المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

ومن المقرر أن يشهد غدًا الأحد انعقاد الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية، والتي ستتضمن اعتماد توصيات اللجان المختلفة، إلى جانب إقرار الإعلان الختامي لقمة رؤساء البرلمانات، بما يعكس توافقًا حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة على جدول الأعمال.

وتناقش الاجتماعات عددًا من الملفات التي تمثل أولويات الرئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وفي مقدمتها دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز جهود التوصل إلى سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب بحث آليات حوكمة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان والتنمية المستدامة.

تعزيز التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط

كما تتناول الاجتماعات سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط، إضافة إلى مناقشة آليات تمكين الشباب والمرأة وتوسيع مشاركتهم في مواقع صنع القرار، بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار بمنطقة الأورومتوسط.

وتؤكد استضافة مصر لهذه الاجتماعات دورها المحوري في تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي، ودعم الحوار بين دول المتوسط، وترسيخ الشراكة في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية والسلام في المنطقة . 

مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة رؤساء البرلمانات قمة رؤساء البرلمانات ضفتي البحر المتوسط

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