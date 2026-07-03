رئيس البرلمان الإيراني: لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح قاليباف: «ماضون في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وسنتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، واتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم».

وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية: «وقعنا على الاتفاق مع أمريكا بهدف إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وقواتنا المسلحة تحافظ على جاهزيتها وأي انتهاك للاتفاق سيقابل برد مناسب».