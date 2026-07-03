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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البرلمان الإيراني: لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
البهى عمرو

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح قاليباف: «ماضون في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وسنتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية، واتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم».

وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية: «وقعنا على الاتفاق مع أمريكا بهدف إعادة الاستقرار إلى المنطقة، وقواتنا المسلحة تحافظ على جاهزيتها وأي انتهاك للاتفاق سيقابل برد مناسب».

البرلمان الإيراني رئيس البرلمان الإيراني مضيق هرمز

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