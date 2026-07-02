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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تؤكد التزامها بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز من خلال مهمة عسكرية متعددة الجنسيات

بريطانيا تؤكد التزامها بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز من خلال مهمة عسكرية متعددة الجنسيات
بريطانيا تؤكد التزامها بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز من خلال مهمة عسكرية متعددة الجنسيات
أ ش أ

 أكدت المملكة المتحدة التزامها بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، داعية إلى ضمان خلو المضيق من التهديد بالعنف أو أية رسوم أو عوائق غير قانونية.

وقال نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم/الخميس/، إن من الضروري أن يبقى المضيق بعيدًا عن أية تهديدات للعنف أو أي شكل من أشكال العوائق غير المشروعة، مشددًا على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأضاف كاريوكي أن المملكة المتحدة ملتزمة بالقيام بدورها لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك من خلال مهمة عسكرية متعددة الجنسيات، وصفها بأنها دفاعية ومستقلة بشكل صارم، تقودها لندن بصورة مشتركة مع فرنسا بهدف طمأنة حركة الشحن التجاري.

وأعرب عن دعم بلاده لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك للمفاوضات الجارية بين الجانبين، مؤكدًا أن لندن ستواصل تقديم دعم عملي لتعزيز دفاع وأمن شركائها في المنطقة.

كما دعا المسؤول البريطاني إلى الاستعادة الكاملة لحق المرور العابر في مضيق هرمز، وفقًا للقانون الدولي، وعلى النحو المنعكس في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأعرب كاريوكي عن دعم المملكة المتحدة القوي لجهود المنظمة البحرية الدولية لإجلاء السفن والبحارة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أتاحت لعدد من السفن الخروج بأمان من المضيق، بعد أن ظل بعضها عالقًا لأشهر.

المملكة المتحدة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز التهديد بالعنف عوائق غير قانونية نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي

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