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بسبب زلزال كولومبيا.. شاكيرا تتعهد ببناء 10 مدارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسبب زلزال كولومبيا.. شاكيرا تتعهد ببناء 10 مدارس

شاكيرا
شاكيرا
أحمد إبراهيم

أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا تعهدها بالمساهمة في بناء ما لا يقل عن 10 مدارس جديدة في إقليم تشوكو غربي كولومبيا، وذلك في إطار جهودها لدعم الأطفال المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وخلف مئات الضحايا وألحق أضرارا واسعة بالمنازل والمنشآت.

وجاء إعلان شاكيرا خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة كيبدو، عاصمة إقليم تشوكو، حيث تفقدت عددا من المدارس التي تعرضت لأضرار جراء الزلزال، والتقت الطلاب، وحرصت على احتضانهم والتقاط الصور التذكارية معهم.

شاكيرا تتعهد ببناء المدارس بعد زلزال كولومبيا

وأكدت شاكيرا أن إعادة بناء المدارس تمثل أولوية بالنسبة لها، مشددة على أهمية ضمان استمرار الأطفال في الحصول على التعليم وعدم السماح للكارثة الطبيعية بأن تحرمهم من فرصهم في المستقبل.

وقالت شاكيرا خلال حديثها للصحفيين إن أكثر ما يشغلها هو ألا يتم تجاهل المدارس بعد انتهاء حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن كل يوم يبتعد فيه الأطفال عن فصولهم الدراسية يمثل يوما ضائعا من مستقبلهم.

ورافق شاكيرا خلال الزيارة هاورد بافيت، نجل رجل الأعمال والملياردير الأمريكي وارن بافيت، حيث تستعد مؤسسة هاورد جي. بافيت للتعاون مع مؤسسة "فونداسيون بييس ديسكالسوس" التابعة لشاكيرا، والمعروفة باسم "مؤسسة الأقدام الحافية"، لتنفيذ مشروع إعادة بناء المدارس المتضررة.

وكان زلزال بقوة 7.4 درجات قد ضرب غرب كولومبيا في 10 أغسطس، متسببا في سقوط ما لا يقل عن 300 قتيل، إلى جانب تدمير نحو 27 ألف منزل، فيما اضطر عدد كبير من السكان المتضررين إلى قضاء ليال في العراء بعد فقدان منازلهم.

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