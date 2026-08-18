تفاصيل تصدر مصر لصادرات الفراولة عالميًا خلال 2025

كشف الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري تفاصيل تصدر مصر لصادرات الفراولة عالميًا خلال العام الماضي 2025، موضحا أن مصر لها الريادة في العديد من المحاصيل وليس فقط الفراولة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تتصدر مشهد تصدير الفراولة المجمدة بـ 690 مليون دولار، بزيادة عن العام السابق بنسبة 80 %.



ولفت الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري إلى أن مصر نجحت في الانتشار بالأسواق والتوسع في التصدير، موضحًا أن الفراولة المصرية لها ميزة تنافسية.



وأردف أن مصر تصدر منتج عالي الجودة ويتم تتبعه وهناك إجراءات رقابية مشددة، لافتًا إلى أنه يتم تقديم كل الدعم الفني من وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج الزراعي.



واختتم الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، أن كل سوق مستهدف يكون لها اشتراطات خاصة للمنتجات التي تصدر لها، مثل متبقيات المبيدات ومواصفات الجودة ومتابعة المزارع.