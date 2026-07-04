وكيل تشريعية النواب: الفراعنة يكتبون التاريخ.. والتأهل إلى دور الـ16 انتصار للإرادة المصرية

تقدم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب و وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، بخالص التهنئة إلى منتخب مصر الوطني لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، بمناسبة التأهل المستحق إلى دور الـ16 بعد ملحمة كروية بطولية تُوجت بالفوز على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، في مباراة جسدت إرادة المصريين وعزيمتهم التي لا تعرف المستحيل.

وأكد النائب طاهر الخولي أن هذا الإنجاز يعكس الروح القتالية والعزيمة التي تحلى بها لاعبو المنتخب، والذين نجحوا في إسعاد ملايين المصريين بأداء مشرف يليق باسم مصر وتاريخها الكروي.

المنتخب الوطني أثبت قدرته على تجاوز التحديات

وقال وكيل تشريعية النواب إن المنتخب الوطني أثبت قدرته على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات بفضل الإصرار والعمل الجماعي، متمنيًا استمرار العروض القوية خلال الأدوار المقبلة، وتحقيق مزيد من النجاحات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأضاف: “كل التوفيق لأبطال مصر في مشوارهم بالمونديال، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على مواصلة كتابة التاريخ وإسعاد الشعب المصري”.