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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جاد الله: أول مرة أشوف الشعب المصري ملتف حول المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب أستراليا دخل المباراة أمام مصر وهو يدرك الفارق في المستوى، مشيدًا بالأداء التكتيكي للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، كما أثنى على الدعم الجماهيري الكبير للمنتخب.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة CBC: "منتخب أستراليا كان خايف من منتخب مصر، وكان عارف إن فيه فرق في المستوى، وده كان واضح خلال أول 30 دقيقة من المباراة".

وأضاف: "منتخب مصر حصل فيه ارتباك وفقدنا السيطرة على وسط الملعب بعد مشاركة حسام عبد المجيد بدلًا من حمدي فتحي، لكن حسام حسن تدارك الموقف سريعًا، بإعادة حسام عبد المجيد إلى خط الدفاع، ودفع بتريزيجيه إلى وسط الملعب، واستعدنا السيطرة على الكرة".

وتابع: "عمر مرموش كان قريبًا جدًا من التسجيل، ولعب كرة كانت في طريقها إلى المرمى، لكن سوء الحظ حال دون دخولها بعدما اصطدمت بأحد المدافعين".

واختتم جاد الله تصريحاته قائلًا: "أول مرة أشوف الشعب المصري ملتف حول منتخب مصر بهذا الشكل، وده أكبر مكسب حققه المنتخب بجانب الإنجاز داخل الملعب".

منتخب مصر عمر مرموش حسام حسن حمدي فتحي السيطرة أستراليا الأهلي

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