دموع الفرح والفوز .. بكاء حسام حسن بعد تأهل مصر لدور الـ16

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه رسالة دعم وتقدير إلى المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عقب قيادة الفراعنة إلى التأهل التاريخي لدور الـ16 من كأس العالم.

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” مجموعة من الصور التي أظهرت تأثر حسام حسن واحتفاله مع لاعبي المنتخب، وعلق عليها قائلاً: “غالي علينا يا حسام حسن”، في إشادة بالدور الكبير الذي لعبه المدير الفني في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي



حقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ32 بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح.

وضرب منتخب مصر موعدا مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر، في الدور ثمن النهائي بمونديال 2026، المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال

تقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 ببطولة كاس العالم، يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.