محافظ المنيا يهنئ منتخب مصر الوطني بتأهله إلى دور الـ16 بكأس العالم

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، منتخب مصر الوطني لكرة القدم، بمناسبة فوزه المستحق على منتخب أستراليا، وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز غير المسبوق يعكس الروح القتالية والإصرار الذي تحلى به لاعبو المنتخب، وأسعد ملايين المصريين.

وأشاد محافظ المنيا بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال المباراة، وما أظهروه من عزيمة وإصرار والتزام داخل الملعب، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل انجازا جديدا يضاف إلى سجل الإنجازات فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى الرياضة والرياضيين اهتماما ودعماً كبيرا .

الجماهير المصرية

ووجّه محافظ المنيا خالص التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري، مثمنًا ما بذلوه من جهود كبيرة تُوجت بهذا التأهل المستحق، متمنيا الفوز فى دور الـ 16 و التأهل لدور الـ 8 وتحقيق المزيد من الانتصارات، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية وإسعاد الجماهير المصرية .

