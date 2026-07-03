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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: ندعم المستثمرين الجادين.. ونعمل على زيادة النمو الاقتصادي

محافظ المنيا خلال لقائه أحد المستثمرين
محافظ المنيا خلال لقائه أحد المستثمرين
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقائه رجل الأعمال جابر جرجس، حيث تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها المحافظة في مختلف القطاعات، وآليات تعزيز التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للمستثمرين الجادين، بما ينعكس على توفير فرص العمل وتعظيم مساهمة الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح المحافظ، أن المنيا تنتهج سياسة قائمة على التواصل المباشر مع المستثمرين، وسرعة دراسة التحديات التي تواجههم والعمل على تذليلها، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن ما تمتلكه المحافظة من مقومات اقتصادية وبشرية وموقع متميز يجعلها من المحافظات الواعدة القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب رجل الأعمال جابر جرجس عن تقديره للجهود التي يبذلها اللواء عماد كدواني في دعم الاستثمار، مؤكدًا أن المنيا أصبحت أكثر جذبًا للمستثمرين بفضل ما شهدته من تطوير في البنية التحتية، وتيسير للإجراءات، وسرعة في الاستجابة لمتطلبات المستثمرين.

وأضاف أن ما يميز محافظ المنيا هو انتهاجه سياسة الباب المفتوح، وحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والمستثمرين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، وهو ما أسهم في ترسيخ الثقة بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص، وشجع على ضخ استثمارات جديدة داخل المحافظة، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز مكانة المنيا كوجهة استثمارية واعدة.

دعم الاستثمار

وفى ختام اللقاء، أهدى اللواء عماد كدواني، درع المحافظة لرجل الأعمال جابر جرجس، بحضور أسرته، تقديرًا لإسهاماته في دعم الاستثمار، ودوره في دفع جهود التنمية، تأكيدًا على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
 

محافظ المنيا مناخ الاستثمار المستثمرين الجادين دعم الاستثمار خطط التنمية الشاملة

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