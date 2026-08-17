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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الفضالي: تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة يضاعف حجم الصادرات للخارج

د السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال
د السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال
معتز الخصوصي

أشاد السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال ، بإعلان الحكومة تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة ، مشيرا إلى أن هذه تعتبر بمثابة فرصة للحكومى لكي تضطلع بدور إصلاحي اقتصادي في عده وجود ، خاصة و أن المصانع التي تعاد فتحها بعد تعثرها سوف تؤدي إلى دفعة قوية في الاقتصاد المصري وبين أروقة العمال والموظفين الذين سيستفيدون من مثل هذه المشروعات الحيوية.

وأكد الفضالي في بيان اليوم أن تأسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة سيضاعف من حجم الصادرات المصرية إلى الخارج ، كما أنه سيؤدي إلى توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة ، كما سيؤدي إلى عدم اعتماد مصر على الإستيراد بكميات كبيرة من مختلف السلع.

 وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال إلى إعادة فتح المصانع المتعثرة سيكون بمثابة وسيلة جيدة جدا للحد من الاستيراد الذي يؤثر بشكل سلبي وخطير جدا على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن إعادة إحياء المصانع المتعثرة مرة آخرى ستكون فرصة أمام الحكومة لإصلاح المنظومة الاقتصادية ، مشيرا إلى أنه على بنك الاستثمار القومي أن يكون فرس الرهان لتفعيل تأسيس صندوق دعم المصانع المتعثرة لكي يوفر العديد من التسهيلات بلا حدود للمصانع المتعثرة ، خاصة وأن المصانع المتعثرة هي حجر الزاوية في الاقتصاد المصري.

السفير أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي الحكومة أسيس صندوق لدعم المصانع المتعثرة الاقتصاد المصري

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