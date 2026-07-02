محافظ المنيا يتابع ملف تقنين أراضي الدولة ويعلن إنجاز 99% وتحصيل أكثر من 4 مليارات جنيه

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا مع مسؤولي الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض نسب الإنجاز والمتحصلات، إلى جانب متابعة جهود إزالة التعديات واسترداد حق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.

وأكد اللواء كدوانى أن محافظة المنيا جاءت في صدارة المحافظات على مستوى الجمهورية في عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة حتى الآن، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في منظومة التقنين والإجراءات التي تنفذها المحافظة، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في الملف بلغت 99%، فيما تجاوز إجمالي المتحصلات 4 مليارات جنيه، مثمنًا جهود جميع العاملين بالمنظومة وما تحقق من نتائج تعكس كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.

ووجّه اللواء كدواني بمواصلة العمل بنفس الوتيرة لتحقيق معدلات إنجاز ومتحصلات أعلى، سواء في الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو القانون رقم 168 لسنة 2025، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتوفيق أوضاع المواطنين المستحقين.

وناشد المحافظ المواطنين واضعي اليد على أراضي الدولة بسرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، والاستفادة من الفترة المتبقية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا أن 18 يوليو 2026 هو آخر موعد لتلقي الطلبات، ولن يتم مد فترة التقديم، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية بمختلف الوحدات المحلية تعمل بكامل طاقتها لتلقي الطلبات وتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين. كما شدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير المتقدمين بطلبات التقنين بعد انتهاء المهلة.

ومن جانبه، أوضح محمود شعيب، مدير جهاز حماية أملاك الدولة بالمنيا، أن الدعم والمتابعة المستمرة من اللواء عماد كدواني كان لهما بالغ الأثر في الوصول إلى الصدارة وإنهاء غالبية ملفات التقنين، وتحقيق معدلات تحصيل غير مسبوقة، إلى جانب نجاح جهود استرداد أراضي الدولة من المتعدين وغير الجادين، بما يعكس كفاءة منظومة العمل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.