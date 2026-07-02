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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة المنيا لتيسير إجراءات البناء

محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي
محافظ المنيا يعتمد المخطط التفصيلي
ايمن رياض

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المخطط التفصيلي لمدينة المنيا، في خطوة جديدة تستهدف تنظيم التنمية العمرانية، وتوفير بيئة تخطيطية متكاملة تسهم في تسهيل إجراءات تراخيص البناء، والحد من البناء العشوائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية داخل المدينة.

وأكد المحافظ أن اعتماد المخطط يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية لاستكمال تحديث واعتماد المخططات العمرانية، بما يواكب خطط التنمية ويلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث المخططات التفصيلية والاستراتيجية بمختلف المدن والقرى، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، والحفاظ على النسق العمراني، والقضاء على مظاهر البناء غير المخطط، إلى جانب تيسير حصول المواطنين على التراخيص وفقًا للاشتراطات القانونية.

وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف، حيث سبق اعتماد المخططين الاستراتيجيين لمدينتي ملوي ومغاغة، إلى جانب اعتماد المخططات التفصيلية لـ62 قرية موزعة بواقع 39 قرية بمركز المنيا، و20 قرية بمركز سمالوط، و3 قرى بمركز أبوقرقاص، فيما تتواصل أعمال تحديث المخططات لـ276 قرية أخرى بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأضاف أن جهود المحافظة شملت أيضًا ملف الأحوزة العمرانية للعزب، حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ1404 عزب، بينما يجري استكمال تحديث الأحوزة لـ871 عزبة بمختلف مراكز المحافظة، بما يدعم جهود الدولة في ضبط النمو العمراني وتحقيق التنمية المتوازنة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة مروة فاروق، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه فور اعتماد المخططات والأحوزة العمرانية يتم تسليمها إلى الوحدات المحلية المختصة للعمل بها، بما يضمن سرعة تنفيذها على أرض الواقع، وتيسير إجراءات المواطنين، والحفاظ على حقوقهم، ودعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا المخطط التفصيلي التخطيط

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