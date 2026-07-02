تعليم المنيا.. ضبط طالب بحوزته سماعة وإصابة 6 طلاب خلال امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا، اليوم عددا من الوقائع الصحية، إلى جانب ضبط طالب بحوزته أدوات يُشتبه في استخدامها للغش الإلكتروني، وذلك أثناء أداء امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

فقد أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، ضبط طالب بإدارة المنيا التعليمية، خلال أعمال التفتيش قبل دخول اللجان، وبحوزته سماعة وفيزا، حيث تم تحرير محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي السياق ذاته، تابعت غرفة العمليات عددا من الحالات المرضية بين الطلاب داخل اللجان، إذ أصيب طالب بلجنة الثانوية بنين التابعة لإدارة سمالوط التعليمية بمغص كلوي، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية الطبية.

كما تعرض طالب آخر بلجنة الشهيد أحمد عباس الرسمية لغات بإدارة سمالوط لحالة إغماء، وتم نقله إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج

وفي إدارة ملوي التعليمية، أصيب طالب داخل لجنة اليوسفي الابتدائية بمغص كلوي، بينما تعرض طالب آخر بلجنة ملوي الثانوية بنين لحالة هبوط حاد، وجرى نقل الحالتين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى ملوي العام.

وفي إدارة العدوة التعليمية، أصيب طالب داخل لجنة الإعدادية بنات بحالة إغماء، فيما تعرض طالب آخر باللجنة نفسها لتشنج عصبي، وتم نقل الحالتين إلى مستشفى العدوة العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت غرفة العمليات، استمرار المتابعة اللحظية لسير الامتحانات بجميع اللجان، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام الامتحانات والحفاظ على سلامة الطلاب.