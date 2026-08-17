مش لازم الفنان يموت.. خالد دياب ينتقد تجاهل تكريم إنعام سالوسة حتى الآن

أعرب المخرج خالد دياب ، عن استغرابه من عدم تكريم الفنانة القديرة إنعام سالوسة حتى الآن، رغم تاريخها الفني الممتد وإسهاماتها المميزة في السينما والدراما والمسرح على مدار سنوات طويلة.

انعام سالوسه

ووجه خالد دياب، رسالة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: «مش آن الأوان أستاذة إنعام سالوسة تتكرم؟! ولا اللي بيتكرموا لازم الأول ياخدوا لقب فنان راحل؟!»، منتقدًا فكرة انتظار رحيل الفنان لتكريمه وتقدير مشواره.

وأكدت رسالة خالد دياب على أهمية الاحتفاء بالفنانين أصحاب العطاء خلال حياتهم، ومنحهم التقدير الذي يستحقونه عن مسيرتهم الفنية وما قدموه للجمهور.