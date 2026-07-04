محمد شبانة: الرئيس السيسي راهن على حسام حسن.. والمدرب الوطني كسب الرهان

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب مصر عقب الإنجاز الذي حققه تعكس دعم الدولة الكامل للمنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن الرهان على المدرب الوطني أثبت نجاحه.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة CBC: "الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا أرسل تهنئة إلى منتخب مصر، ومعناها أن الشعب المصري بأكمله أرسل التهنئة إلى المنتخب وحسام حسن".

وأضاف: "الرئيس راهن على حسام حسن، وحسام حسن كسب الرهان، كما أن الرئيس كان صاحب الرؤية في أن يقود منتخب مصر مدير فني مصري".

يعد هذا أول فوز يحرزه منتخب الفراعنة في الأدوار الإقصائية، في رابع مشاركة له في كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم 2026.



واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في المونديال



ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد هذا التأهل التاريخي، من أجل مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية، بينما يواصل محمد صلاح قيادة المنتخب بخبراته الكبيرة وطموحه في كتابة فصل جديد من تاريخ الفراعنة على الساحة العالمية

