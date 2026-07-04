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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | احتفالات بفوز منتخب مصر.. إزالة التعديات وتركيب أعمدة الإنارة.. ترخيص التوك توك.. وفعاليات شارع الفن

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 3/7/2026 أحداث متنوعة. 

فقد كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد الإجتماع الدورى للجنة الموازية بالمحافظة للجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز ، وتسريع إجراءات التقنين ، وضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهات المختصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية .

https://www.elbalad.news/7025520

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين جهودها الميدانية لتنفيذ أعمال إزالة التعديات، ورفع الإشغالات، والتعامل مع المخالفات، بما يسهم فى تحقيق الانضباط بالشوارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمواصلة جهود الحفاظ على أراضى الدولة والتصدى لكافة أشكال البناء المخالف، إلى جانب رفع مستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضارى.

https://www.elbalad.news/7025522

جهود متنوعة 

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين بتنفيذ أعمال دعم منظومة الإنارة العامة بطريق السد العالى شرق بما يسهم فى تعزيز عوامل السلامة المرورية ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

https://www.elbalad.news/7025669

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق بين إدارة المرور ومديرية التموين، تنفيذ حملات توعوية ميدانية بمختلف أنحاء المحافظة؛ لحث مالكي وسائقي مركبات التوك توك على سرعة استخراج التراخيص وتركيب الكود التعريفي «الاستيكر»، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الشارع الأسواني.

https://www.elbalad.news/7025665

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تنظيم مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، ضمن مبادرة «شارع الفن» بميدان المحطة، وذلك في إطار المشروع القومي للفنون «الثقافة حياة»، بهدف نشر الفنون والإبداع في الأماكن العامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، واكتشاف المواهب الشابة.

https://www.elbalad.news/7025677

احتفالات متواصلة حتى الساعات الأولى من الصباح شهدتها الشوارع والكافتيريات والأندية الرياضية ومراكز الشباب فى أسوان عقب الفوز التاريخى للمنتخب الوطنى المصرى على منتخب أستراليا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ضمن منافسات كأس العالم 2026.

https://www.elbalad.news/7026036

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