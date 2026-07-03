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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتركيب 45 عمود إنارة و250 كشافا بطريق السد العالي شرق

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين بتنفيذ أعمال دعم منظومة الإنارة العامة بطريق السد العالى شرق بما يسهم فى تعزيز عوامل السلامة المرورية ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تركيب 45 عمود إنارة جديدا

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال تركيب وزراعة 45 عمود إنارة جديداً بطريق السد العالى شرق، بالأمر المباشر لسرعة الانتهاء من الأعمال ، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطريق الحيوى الذى يشهد حركة مرورية مستمرة، وذلك استجابة لمطالب المواطنين وتحقيقاً لمعايير السلامة والأمان.

250 كشاف إنارة بطول 7 كم

كما تتضمن الأعمال تركيب 250 كشاف إنارة جديد بطول 7 كم من إجمالى طول الطريق البالغ 10 كم، وذلك بدءاً من موقع مصنع تدوير المخلفات وحتى المنطقة السكنية، حيث سبق الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنارة بطول 3 كم خلال الفترة الماضية.

5.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية

وتم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 5.5 مليون جنيه، بدعم من الخطة الاستثمارية لمحافظة أسوان للعام المالى 2026 / 2027، فى إطار جهود المحافظة المستمرة لتطوير البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات بالمناطق الحيوية.

تعزيز السلامة والحد من الحوادث

وأكد محافظ أسوان أن تنفيذ المشروع يستهدف الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين والمترددين على طريق السد العالى شرق، والحد من الحوادث المرورية المتكررة، مع توفير بيئة أكثر أماناً للمركبات والمشاة، بما يواكب خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ضمن مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاسثتمار فى رأس المال البشرى.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتلبية المطالب الجماهيرية من خلال دعم منظومة الإنارة العامة بالمحاور الحيوية، بما يسهم فى تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطن الأسوانى.

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