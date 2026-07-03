تكثيف إزالة التعديات ورفع الإشغالات وتنفيذ حملات النظافة بأسوان

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين جهودها الميدانية لتنفيذ أعمال إزالة التعديات، ورفع الإشغالات، والتعامل مع المخالفات، بما يسهم فى تحقيق الانضباط بالشوارع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمواصلة جهود الحفاظ على أراضى الدولة والتصدى لكافة أشكال البناء المخالف، إلى جانب رفع مستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضارى.

إزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف

وشهدت الحملات تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29، بمشاركة نواب رئيس المدينة محمد ربيع، وأحمد عبد الراضى، ورؤساء أحياء شرق وغرب وجنوب، ومسئولى المتغيرات المكانية، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 5 مبانٍ مخالفة بدون ترخيص بمساحة إجمالية بلغت 1160 م² بنطاق حى شرق، إلى جانب تنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدٍ فى المهد بمنطقتى المسلة ومنشية النوبة، وذلك فى إطار التعامل الحاسم مع أى مخالفات فور رصدها.

رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط



وفى ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية حملاتها لإعادة الانضباط بالشوارع، حيث تم غلق عدد من المحلات المخالفة التى تدار بواسطة جنسيات غير مصرية بمحيط موقف كيما ومنطقة الصداقة القديمة، مع التحفظ على المضبوطات المتنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام.

كما واصلت تكثيف أعمال النظافة وتحسين المظهر الحضارى، وبالتوازى مع حملات الإزالة، تمت متابعة أعمال النظافة العامة ورفع الأتربة والأحجار والمخلفات من طريق السادات، بما يسهم فى تحسين البيئة المحيطة، ورفع كفاءة الطرق، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

استمرار الحملات الميدانية

وأكدت الوحدة المحلية أن الحملات الميدانية مستمرة بجميع أنحاء المدينة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، مع التصدى الفورى لأى تعديات أو مخالفات، ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة والخدمات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة.

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات والبناء المخالف، ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة العامة، فى إطار توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بما يسهم فى فرض هيبة الدولة، والحفاظ على المظهر الحضارى، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.